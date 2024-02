Ue: varate nuove sanzioni contro la Russia

Le misure previste entreranno in vigore da domani, in occasione del secondo anniversario dell’invasione dell’Ucraina

I rappresentanti diplomatici dei 27 Paesi Unione Europea hanno dato il via libera alle nuove misure restrittive che saranno formalmente in vigore da domani, in occasione del secondo anniversario dell’invasione russa. Il conflitto in atto, secondo i dati delle Nazioni Unite, ha causato la morte di oltre 10300 civili ucraini, 6,5 milioni di persone hanno lasciato il Paese, 3,5 milioni sono gli sfollati interni e i danni ammontano a oltre 486 miliardi.

La decisione

“Il Consiglio Ue ha adottato oggi – in vista del secondo anno dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia – un tredicesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti del regime di Putin, di coloro che sono responsabili di perpetuare la sua guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata e di coloro che la sostengono in modo significativo”. Lo comunica il Consiglio in una nota.

Fonte: Ansa