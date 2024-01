Ue: scorte di gas in diminuzione per l’ondata di freddo

La Germania, primo paese europeo per volume di gas stoccato, ha avuto il calo giornaliero più elevato

Il freddo proveniente dall’Artico sta mettendo a dura prova le scorte di gas del Vecchio Continente che hanno subito un decremento da 967 TWh a 941,64 in soli tre giorni. Il calo giornaliero medio è pari allo 0,82%.

Le scorte di gas

L’ondata di freddo di origine artica pesa sulle scorte di gas in Europa, che scendono all’82,64% a 941,64 TWh. Lo scorso 8 gennaio erano infatti all’84% a 967 TWh, con un calo giornaliero medio dello 0,82%. Le scorte italiane sono scese dal 79,4% a 156,TWh al 77,37% a 152,39 TWh, con un calo giornaliero medio dello 0,62%. Scende per la prima volta sotto la soglia del 90% la Germania, primo paese europeo per scorte, che allo scorso 8 gennaio erano a 224 TWh e 3 giorni dopo sono scese all’87,6% a 223,24 TWh, con un calo giornaliero medio dell’1,17%

Fonte: Ansa