Ucraina, Zelensky: “Perdiamo sostegno se la guerra si sposta in Russia”

La guerra in Ucraina giunge al giorno 551. “Ci sono grandi Stati nel nostro mondo per i quali c’è solo un punto per cui non sono dalla parte della Russia: l’integrità territoriale dello stato”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista. Per l’intelligence di Kiev, l’Ucraina deve “adottare misure proattive contro la Russia”. Intanto sulla morte di Prigozhin Mosca ha confermato, attraverso il test del Dna, la morte dell’ex capo della Brigata Wagner.

Intelligence Kiev, dobbiamo sfondare linee di difesa russe

“La Russia può mantenere per sempre le linee di difesa nelle parti occupate dell’Ucraina se le truppe ucraine non riusciranno ad adottare misure proattive per liberare le loro terre. Dobbiamo sfondare le loro linee di difesa. E questo è ciò che in realtà viene fatto adesso”. Lo ha detto – come riporta Ukrinform – il capo della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa ucraino, Kyrylo Budanov, in un’intervista con Crimea.Realities. “Possono resistere a lungo – ha aggiunto – se non prendiamo iniziative proattive. Possono resistere per sempre, credetemi. Coloro che dicono che è possibile inventare qualche modo magico, sappiano che non è così. Non esiste un modo del genere”.

Zelensky: “Perdiamo sostegno se la guerra si sposta in Russia”

“L’Ucraina rischia di perdere il sostegno militare di alcune grandi potenze se il campo di battaglia della guerra si sposta in territorio russo”. Lo ha detto – come riporta il Kiev Independent – il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj in un’intervista. “Se la guerra si sposta in Russia – ha aggiunto – c’è un grande rischio che noi saremo definitivamente lasciati soli. Ci sono grandi Stati nel nostro mondo per i quali c’è solo un punto per cui non sono dalla parte della Russia: l’integrità territoriale dello stato. Se dirigo deliberatamente le mie truppe e decido di andare in territorio russo, devo sapere con certezza che questo Stato non sarà con me. Bisogna pensare a cosa è più importante adesso per il popolo e per l’Ucraina”.

Mosca, in una settimana morti 4.850 soldati ucraini

Le forze armate ucraine hanno perso 4.850 militari nel corso della scorsa settimana. Lo sostiene la Tass, basandosi sui dati del Ministero della Difesa russo. In dettaglio – riporta l’agenzia russa – le forze ucraine hanno perso 2.670 militari nell’area di Donetsk, 820 nell’area di Zaporizhzhia, 665 nell’area di Kupyansk, 485 nell’area di Krasny Liman e 215 nell’area di Kherson.

Fonte: Ansa