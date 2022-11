Ucraina, Zelensky: “Mosca perderà quest’anno 100mila soldati”

La guerra in Ucraina giunge al 280esimo giorno. L’esercito russo ha attaccato nuovamente l’ospedale regionale di Kherson. Lo rende noto l’ufficio del presidente Zelensky, spiegando che non ci sono state vittime. Quattro giorni fa lo stesso edificio era stato colpito dai missili russi, insieme ad altre strutture sanitarie, e i pazienti del reparto pediatrico e psichiatrico erano stati trasferiti a Mykolaiv e Odessa.

Zelensky: “Mosca perderà quest’anno 100mila soldati”

La Russia perderà quest’anno centomila dei suoi soldati e “Dio solo sa quanti mercenari”: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo discorso serale di ieri, come riporta Unian. Nonostante le perdite, le forze russe cercano ancora di avanzare nel Donbass (est) e vogliono spostarsi nel sud.

“Ma noi manteniamo le difese e, cosa più importante, non lasciamo che il nemico realizzi le sue intenzioni – ha proseguito -. Hanno detto che avrebbero catturato il Donetsk: in primavera, estate, autunno. L’inverno sta iniziando… ogni giorno perdono centinaia di soldati mobilitati e di mercenari”.

Zelensky incontra la cantante Jamala, vincitrice Eurovision 2016

“È importante per noi superare questo inverno. Siamo in grado di vincere e stiamo vincendo. Gli Stati Uniti sono leader nel sostenere l’Ucraina, e senza il loro aiuto di cui abbiamo ancora bisogno, sarebbe molto difficile per noi”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrando la cantautrice ucraina, Jamala, vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2016, che si recherà negli Stati Uniti per prendere parte a eventi culturali e incontrare alti funzionari statunitensi. Lo riferisce il servizio stampa presidenziale, riporta Ukrinform.

“La tua voce è ascoltata ovunque. E questa è una grande opportunità per ricordare ancora una volta a tutti che c’è una guerra in corso in Ucraina”, ha detto Zelensky, sottolineando che il problema più urgente oggi sono gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche e la minaccia di blackout. Zelensky ha poi sollevato la questione dei prigionieri politici, tra cui molti residenti della Crimea, regione di cui è originaria la stessa Jamala, in particolare i tatari di Crimea.

Jamala da parte sua ha ricordato che ogni artista ha la propria storia, e la sua storia inizia proprio nella Crimea ucraina e nella casa che le è stata portata via. “Ed è per questo che, ovunque mi trovi, la priorità per me è ricordare a tutti che gli stranieri sono venuti a casa mia per uccidere e per distruggere e riscrivere la mia cultura. È stato così nel 1944, e poi in 2014, e ancora – ha sottolineato la cantante -. Ora tutti in Ucraina capiscono che questo può accadere a chiunque se il male non viene fermato”.

Mosca costringe bimbi ucraini a frequentare scuole russe

I russi costringono i residenti dei territori occupati dell’Ucraina meridionale a mandare i propri figli nelle scuole russe: lo rende noto il Centro di resistenza nazionale, come riporta Ukrainska Pravda. “Nel sud, i russi controllano i bambini se sono fuori durante l’orario scolastico. Medici importati dalla Federazione Russa durante le visite mediche controllano se il bambino studia in una scuola russa”, scrive il Centro aggiungendo che i bambini e i loro genitori vengono anche controllati per vedere se le applicazioni scolastiche online ucraine sono installate sui loro telefoni cellulari. I russi, commenta il Centro, stanno trasformando le scuole nei territori occupati della regione di Zaporizhzhia in caserme.

Fonte: Ansa