Primo anno di guerra in Ucraina: il 24 febbraio 2022 la Russia invadeva il Paese scatenando indignazione e paura collettiva. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto un discorso nella piazza Santa Sofia di Kiev ed ha chiesto un minuto di silenzio per commemorare “gli eroi” che combattono per resistere all’invasione russa.

Il messaggio di Zelensky per l’anniversario

“Il 24 febbraio (2022) milioni di noi hanno fatto una scelta: non una bandiera bianca ma una blu e gialla. Non fuggire, ma affrontare. Resistendo e combattendo. E’ stato un anno di dolore, di lacrime, di fede e di unità. E durante quest’anno siamo rimasti invincibili. E sappiamo che il 2023 sarà l’anno della nostra vittoria!”: lo ha scritto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky sul suo account Twitter per l’anniversario dell’invasione russa del suo Paese. Zelensky ha accompagnato il suo messaggio con un video, montato, di immagini di quest’anno di guerra.

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2023

“Gloria a tutti quelli che stanno combattendo adesso”, ha affermato. “Il vostro sforzo rende più vicina la vittoria, e decide se l’Ucraina esisterà”, ha detto. “Ogni giorno dipende da te, soldato ucraino. Sei la persona più importante, sei la ragione per cui sono oggi ancora vivi milioni di ucraini. Sei il motivo per cui suonerà la vittoria” ha detto Zelensky.

Durante il minuto di silenzio, i secondi sono stati scanditi dal suono di tamburi. I presenti hanno poi urlato lo slogan “gloria all’Ucraina”. Zelensky, che indossava un giaccone mimetico, ha ringraziato l’esercito ucraino, i servizi d’intelligence, le forze di sicurezza, la polizia per il loro sacrificio quotidiano. “Gloria a voi e a tutti quanti aiutano ogni giorno, combattendo e salvando vite umane, Gloria ai nostri eroi! Gloria all’Ucraina!”, ha concluso.

In un discorso trasmesso sui social, il presidente ucraino ha aggiunto che “l’Ucraina ha ispirato e unito il mondo”. E che “non si fermerà fino a quando gli assassini non saranno assicurati alla giustizia”. “Il mondo ha visto di cosa è capace l’Ucraina. Sono i nuovi eroi. I difensori di Kiev, i difensori dell’Azovstal. Le imprese realizzate da intere città. Karkhiv, Chernihiv, Mariupol, Kherson, Mykholaiv, Gostomel, Volnovalka, Bucha, Irpin, Okhtyrka: città eroiche. Le capitali dell’invincibilità”, ha aggiunto. “Un anno fa, in questo giorno, proprio da questo luogo, verso le sette del mattino, mi sono rivolto a voi con una breve dichiarazione. È durata solo 67 secondi. Conteneva le due cose più importanti, allora e adesso. Che la Russia ha iniziato una guerra su vasta scala contro di noi. E che siamo forti. Siamo pronti a tutto. Sconfiggeremo tutti. Perché siamo l’Ucraina!”. “È così che è iniziato il 24 febbraio 2022. Il giorno più lungo della nostra vita. Il giorno più difficile della nostra storia moderna. Ci siamo svegliati presto e da allora non ci siamo più addormentati”.

Washington annuncia altri 2 mld aiuti militari a Ucraina

Washington erogherà un’altra tranche di aiuti militari all’Ucraina pari a 2 miliardi di dollari, un anno dopo l’inizio dell’invasione russa: lo ha annunciato alla CNN il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. Sullivan non ha fornito dettagli su queste nuove consegne. L’alto funzionario, che ha accompagnato Joe Biden in una visita a sorpresa a Kiev questa settimana, ha aggiunto che l’amministrazione statunitense si chiede costantemente come “dare all’Ucraina gli strumenti di cui ha bisogno per vincere”.

Fonte: Ansa