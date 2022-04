Ucraina: trovati 132 corpi di persone torturate a Makariv

Nuovo possibile crimine di guerra in Ucraina, dopo la strage di Bucha. A Makariv, cittadina nella regione di Kiev liberata da pochi giorni dalla presenza dei soldati russi, i soccorritori hanno trovato 132 corpi di persone torturate e uccise. Lo scrive in un tweet il ministero della Difesa ucraino definendo il ritrovamento “un nuovo, mostruoso crimine di guerra”. A Makariv i soccorritori stanno cercando anche le vittime dei bombardamenti russi rimaste sotto le macerie. La città, dice il ministero, è distrutta per metà.

In Makariv west of Kyiv, 132 dead bodies unearthed from mass graves and found in the streets following the Russian occupation, the mayor says.

The town has been destroyed by 40%. pic.twitter.com/SxGqcelQpT

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 8, 2022