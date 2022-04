Ucraina: bombardata la stazione di Kramatorsk, decine di morti

Razzi russi hanno colpito stamani una stazione ferroviaria a Kramatorsk, nella regione di Donetsk in Ucraina orientale, causando decine di vittime. Lo ha detto la compagnia ferroviaria statale ucraina, citata dal Guardian. La stazione in queste ore viene usata per evacuare i civili dalle aree dell’Est del Paese che sono sotto i bombardamenti.

“L’attacco russo contro la stazione ferroviaria di Kramatorsk avrebbe provocato oltre 30 morti e 100 feriti” riferisce l’agenzia ucraina Unian, citando il presidente della rete ferroviaria ucraina Alexander Kamyshin. Numeri provvisori che potrebbero crescere col passare delle ore. Al momento, i morti accertati sono 35.

🔴I russi hanno colpito la stazione ferroviaria di Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Si parla di una trentina di morti, ovviamente in gran parte civili come evidenziano le prime, tremende, immagini che arrivano dal postopic.twitter.com/zbpuZV3gho — Pietro Salvatori (@PietroSalvatori) April 8, 2022

Ucraina: 169 bambini rimasti uccisi dall’inizio della guerra

Sono 169 i bambini ucraini rimasti uccisi nei 44 giorni di guerra, più di 306 sono stati feriti. Lo scrive l’ufficio del procuratore generale su Telegram citato da Ukrinform. “Queste cifre non sono definitive”, si legge nel comunicato del procuratore. L’attacco a Kramatorsk non è stato ancora conteggiato nel report uscito stamattina prima del bombardamento.

Non si ferma la conta dei morti anche nel resto del Paese e le accuse di crimini di guerra da parte dell’Ucraina verso la Russia. Finora a Bucha sono stati trovati 320 civili uccisi. Nel 90% dei casi sono feriti da proiettili, non schegge. A Irpin i russi hanno prima sparato alle persone e poi sono passati sui corpi con i carri armati. Stanotte è inoltre ripresa l’offensiva russa a Mariupol dove il bilancio delle vittime civili supera quota 5mila, compresi molti bambini. Ieri l’assemblea generale dell’Onu ha approvato la sospensione della Russia dal Consiglio per i diritti umani.

