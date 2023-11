Ucraina: raid russo a Odessa, danneggiato il museo delle Belle Arti

Un attacco russo di droni e missili su Odessa ha causato “danni significativi” al Museo delle Belle Arti di Odessa. L’attacco ha provocato cinque feriti, che sono stati ricoverati in ospedale con ferite da schegge. “Avremmo potuto perdere molti dei nostri pezzi, reperti molto famosi in tutto il mondo. Fortunatamente, questo non è accaduto”, ha detto Trukhanov.

Kiev, raid russo a Odessa, almeno 5 feriti

“Le forze russe hanno attaccato Odessa ferendo cinque residenti”. Lo ha riferito tramite Telegram il governatore dell’oblast di Odessa, Oleh Kiper, scrive il Kyiv Independent. “Tutte e cinque le vittime sono state ricoverate in ospedale con ferite da schegge”, ha detto Kiper.

Attacco russo su Odessa, danni al museo delle Belle Arti

Un attacco russo di droni e missili su Odessa ha causato “danni significativi” al Museo delle Belle Arti di Odessa. Lo ha detto all’emittente Suspilne – come riporta il Kyiv Independent – il sindaco della città ucraina, Hennadiy Trukhanov, aggiungendo che l’attacco ha quasi distrutto diverse opere importanti. “Avremmo potuto perdere molti dei nostri pezzi, reperti molto famosi in tutto il mondo. Fortunatamente, questo non è accaduto”, ha detto Trukhanov. L’attacco ha provocato cinque feriti, che sono stati ricoverati in ospedale con ferite da schegge.

Kiev, attacco russo con 4 tipi di missili e numerosi droni

Le forze russe hanno attaccato l’Ucraina nella notte con quattro tipi di missili (Onyx, Iskander-M, Kh-31P, Kh-59) e numerosi droni, 15 dei quali sono stati abbattuti: lo hanno reso noto le Forze di difesa del Sud, come riporta Ukrainska Pravda. E’ stato distrutto anche un missile da crociera Kh-59, ha annunciato da parte sua l’Aeronautica militare di Kiev, come riporta Rbc-Ucraina. Secondo le Forze di difesa del Sud, probabilmente i russi hanno utilizzato i missili Onyx e Iskander-M per colpire il centro di Odessa. Allo stesso tempo, le infrastrutture portuali della città sono state prese di mira con droni kamikaze Shahed-131/136. Come riportato in precedenza, l’attacco ha causato “danni significativi” al Museo delle Belle Arti di Odessa. La notte scorsa le forze russe hanno lanciato nel complesso contro l’Ucraina quattro missili e 22 droni kamikaze, hanno precisato l’Aeronautica militare ucraina ed i capi delle amministrazioni militari delle regioni di Dnipropetrovsk e Odessa, come riporta Ukrainska Pravda. Un missile aereo guidato Kh-31P e un Kh-59 sono stati lanciati dallo spazio aereo della regione occupata di Kherson. Inoltre, un missile antinave P-800 ‘Onyx’ e un missile balistico Iskander-M sono stati lanciati dal territorio della Crimea occupata. Sempre dalla Crimea, dalla zona di Capo Chauda, sono stati lanciati i 22 droni d’attacco Shahed-136/131.

Fonte: Ansa