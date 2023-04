Ucraina, missili russi su Mykolaiv: un morto e 23 feriti tra cui un bimbo

La guerra in Ucraina giunge al giorno 427. Ieri in Ucraina è rimasto ferito un reporter italiano, Corrado Zunino

La guerra in Ucraina giunge al giorno 427. Ieri in Ucraina è rimasto ferito un reporter italiano, Corrado Zunino. Ne ha dato notizia il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Il giornalista di Repubblica è rimasto ferito durante l’attacco di un drone a Kherson, sta bene ed è seguito dalla nostra ambasciata a Kiev”, ha scritto su Twitter. Morto l’interprete che viaggiava in auto con Zunino.

Kiev, missili russi su Mykolaiv, un morto e 23 feriti

E’ salito da 15 a 23 feriti, incluso un bambino, il bilancio dell’attacco missilistico russo della notte scorsa sulla città di Mykolaiv, nell’Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Facebook il Comando Operativo Sud, come riporta Ukrinform. L’esercito di Kiev ha inoltre confermato che nell’attacco è rimasta uccisa anche una persona. “La scorsa notte il nemico ha attaccato Mykolaiv con missili di tipo Kalibr dal Mar Nero. Sono stati lanciati quattro missili… Trattandosi di armi di alta precisione che si basano su coordinate, si tratta di un evidente atto terroristico contro i civili”, si legge nel rapporto. Nell’attacco è stata distrutta una casa, un’altra è stata danneggiata e un condominio e un edificio storico hanno riportato gravi danni. “Al momento è stata segnalata una persona uccisa e 23 ferite, tra cui un bambino”, ha aggiunto il Comando.

Fonte: Ansa