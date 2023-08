Ucraina: missili russi hanno colpito Leopoli

Nella notte, diversi missili russi provenienti dal Mar Caspio, hanno colpito degli edifici residenziali a Leopoli, nell’ovest dell’Ucraina.

L’attacco a Leopoli

Missili russi, pare provenienti dal Mar Caspio, hanno attaccato l’Ucraina nella notte, prima a est, poi cambiando rotta si sono diretti a ovest, in direzione di Leopoli, colpendo, riferisce Kiev, edifici civili e una fabbrica. Secondo i sindaci delle città colpite, ci sarebbero vittime, feriti e persone evacuate anche a Dnipro e a Lutsk.

Le esplosioni in Russia

In Russia c’è stata una esplosione in una stazione di servizio a Makhachkala, città russa sul mar Caspio, con un incendio presto propagato alle abitazioni, che ha fatto finora almeno 27 morti e oltre 60 feriti. Altre due persone sono morte e cinque ferite in un’altra esplosione in un giacimento petrolifero in Siberia.

Fonte: Ansa