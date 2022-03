Ucraina: Lavrov incontra Kuleba a Antalya, in Turchia

L’incontro tra Serghei Lavrov e Dmytro Kuleba in Turchia, ad Antalya – primo vertice tra ministri di Russia e Ucraina da quando Mosca ha invaso l’Ucraina, 14 giorni fa – è iniziato alle 10:45 ora locale (le 8:45 in Italia). Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu in un messaggio su Twitter. Anche Cavusoglu partecipa al vertice.

Antalya non è stata una scelta casuale: è la località costiera della Turchia il cui mare è da anni luogo di ritrovo di milioni di russi e ucraini. Il premier turco Recep Tayyip Erdogan, scrive Agi, negli ultimi due mesi non ha lesinato sforzi per far mediare e far sedere allo stesso tavolo rappresentanti di Russia e Ucraina, “due Paesi cui la Turchia non ha nessuna intenzione di rinunciare”. Quello odierno rappresenta ad oggi il riavvicinamento più significativo tra le parti coinvolte nel conflitto in Ucraina.

Erdogan: “No alle sanzioni alla Russia”

Erdogan, in virtù dei legami economici, strategici ed energetici imbastiti negli anni con il presidente russo Vladimir Putin è riuscito a porre in essere un’offensiva diplomatica autonoma da Nato ed Ue, evidenzia Agi. La Turchia, pur avendo condannato l’attacco russo all’Ucraina, definito “inaccettabile”, non ha chiuso lo spazio aereo e ha detto No alle sanzioni economiche nei confronti di Mosca mosse da Usa e Ue. Sanzioni appoggiate anche dall’Italia.

Programmata una telefonata tra Biden e Erdogan

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden avrà oggi un colloquio telefonico proprio con l’omologo turco per discutere gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. La telefonata dallo Studio Ovale è programmata per la mattina di giovedì 10 marzo, il primo pomeriggio in Italia. Al centro dei discorsi, sicuramente l’incontro di questa mattina con Lavrov e Kuleba.

Fmi approva aiuti per 1,4 miliardi di dollari all’Ucraina

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha intanto approvato un pacchetto di aiuti urgenti all’Ucraina per 1,4 miliardi di dollari. Questo aiuto immediato dovrebbe consentire al governo di “soddisfare le esigenze urgenti di bilancio derivanti dagli effetti della guerra e fornirà un sostegno essenziale a breve termine”, sottolinea il Fondo auspicando che questo pacchetto serva da “catalizzatore” per altri partner finanziari.

