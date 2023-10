Ucraina: esplosioni nella regione di Cherkasy

Nella notte l’allarme aereo è scattato anche in altri sette oblast

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 590. Nel corso della notte, nella regione di Cherkasy, sono state udite diverse esplosioni. Le autorità russe invece, hanno dichiarato di aver respinto un tentativo di attacco da parte di due droni marini nella città di Sebastopoli.

Le esplosioni nel territorio ucraino

Esplosioni sono state udite nella notte nella regione centrale ucraina di Cherkasy, secondo quanto riferiscono i media locali. L’allarme antiaereo è scattato nella giornata di oggi anche in altri sette oblast: Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Poltava, Khmelnytskyi, Chernivtsi, Kirovohrad. Precedentemente erano state segnalate esplosioni anche nelle città di Kiev, Odessa e Mykolaiv.

Gli attacchi respinti

Mosca afferma di aver respinto nella notte l’attacco di due droni marini contro la città di Sebastopoli, in Crimea.” Il distaccamento antisabotaggio sottomarino della flotta del Mar Nero” è entrato in azione per respingere l’assalto di “due barche-droni”, ha spiegato su Telegram il governatore Mikhail Razvozzhayev. Sempre secondo fonti di Mosca, ieri sera le sue difese aeree avevano abbattuto cinque droni ucraini ad ala fissa sopra la regione russa sudoccidentale di Belgorod.

Fonte: Ansa