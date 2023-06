Ucraina: danni su Kiev e Leopoli per i bombardamenti

La guerra in Ucraina giunge al giorno 482. Esplosioni hanno scosso nella notte la città e la regione di Kiev, secondo i media locali

La guerra in Ucraina giunge al giorno 482. Esplosioni hanno scosso nella notte la città e la regione di Kiev, secondo i media locali. Segnalati deflagrazioni e danni a che a Zaporizhzhia e Leopoli. Entrata in azione la difesa aerea ucraina. L’allarme antiaereo è scattato nelle prime ore di oggi anche negli oblast di Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Mykolayiv, Odessa, Poltava, Sumy, Kharkiv, Donetsk, Kherson, Cherkasy, Vinnitsa e Khmelnytskyi.

Ucraina: Kiev, 208 vittime abusi sessuali da invasori russi

Kiev ha identificato 208 vittime di violenza sessuale da parte delle truppe russe dall’inizio dell’invasione, ha dichiarato l’ufficio del procuratore generale ucraino citato dai media locali. Centoquaranta dei casi registrati sono contro donne e altri 13 contro minori, spiega l’ufficio osservando che il numero reale delle vittime è probabilmente molto più alto.

Ucraina: bombe russe nella notte su Leopoli, danni

Una infrastruttura critica ha subito danni nella città ucraina occidentale di Leopoli a seguito di bombardamenti russi avvenuti nella notte, ha dichiarato il capo dell’amministrazione militare regionale Maxim Kozitsky citato dai media locali. “Non ci sono state vittime. È scoppiato un incendio. Tutti i servizi di emergenza sono al lavoro”, ha specificato Kozitsky su Telegram. Esplosioni sono state segnalate anche in altre parti della regione di Leopoli.

Kiev, servono 70 miliardi per ricostruzione Kherson

Saranno necessari circa 60-70 miliardi di euro per ripristinare case e infrastrutture nelle parti dell’oblast di Kherson danneggiate dall’esplosione della diga di Kakhovka: è la stima del capo dipartimento dell’Accademia ucraina di costruzioni, Ivan Perehinets. “Il ripristino dei 60 milioni di metri quadrati che abbiamo perso a causa dei combattimenti e dalle inondazioni ammonterà a 60-70 miliardi” di euro, ha detto Perehinets ai media locali. Con il governo ucraino che si aspetta di ricevere fondi da donatori internazionali per la ricostruzione, Perehinets ha affermato che Kiev dovrebbe disporre di risorse finanziarie sufficienti per ricostruire l’area ma che la mancanza di ingegneri qualificati ed esperti rimane un problema. Perehinets stima che la ricostruzione delle case nell’oblast di Kherson richiederà dai cinque ai dieci anni e una forza lavoro di 1,5 milioni di operai edili.

Fonte: Ansa