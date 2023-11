Ucraina: colpiti due mezzi da sbarco russi in Crimea

Kiev ha annunciato che “due mezzi da sbarco russi ad alta velocità sono stati colpiti nel villaggio di Chornomorske, nella Crimea occupata (ovest)”. Un alto funzionario di Kiev ha detto che un “vertice di pace” globale per l’Ucraina potrebbe tenersi il prossimo febbraio. Zelensky ha annunciato l’evacuazione di 46 cittadini ucraini da Gaza.

Media ucraini, colpiti due mezzi da sbarco russi in Crimea

Unità dell’intelligence militare ucraina hanno distrutto la notte scorsa due mezzi da sbarco russi nella Crimea occupata: lo riporta l’emittente statale Suspilne. “Due mezzi da sbarco russi ad alta velocità sono stati colpiti nel villaggio di Chornomorske, nella Crimea occupata (ovest). Secondo le nostre fonti l’operazione è stata effettuata dalla Gur (l’intelligence del ministero della Difesa, ndr)”, si legge nel messaggio pubblicato su Telegram. La direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino ha confermato a Ukrinform di aver colpito la notte scorsa due mezzi da sbarco russi ad alta velocità nella Crimea occupata: lo riporta Ukrinform. Entrambe le imbarcazioni sono state colpite vicino al villaggio di Chornomorske, nella Crimea occidentale.

Kiev, possibile vertice globale per la pace a febbraio

Un “vertice di pace” globale per l’Ucraina potrebbe tenersi a febbraio 2024, ha detto ieri sera un alto funzionario di Kiev all’agenzia Reuters. Igor Zhovkva, principale consigliere diplomatico del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha afferma che Kiev un quarto incontro dei consiglieri per la sicurezza nazionale a fine novembre o inizio dicembre. “E il vertice globale potrebbe svolgersi nel febbraio 2024”, ha aggiunto. Il summit “avrà sicuramente luogo, poiché segnerà l’inizio simbolico dell’attuazione pratica della ‘Formula di pace’ ucraina e riassumerà tutti i risultati che sono già stati raggiunti su questo percorso”, ha sottolineato Zhovkva citato dalla Reuters. Il consigliere di Zelensky ha riconosciuto che gli eventi in Medio Oriente stanno influenzando le priorità dell’agenda dei paesi della regione, ma ha osservato che ai colloqui del mese scorso a Malta hanno partecipato anche Arabia Saudita, Bahrein e Qatar. “Non abbiamo bisogno di un vertice fine a sé stesso. Stiamo parlando del coinvolgimento più ampio possibile dei leader del Sud del mondo. Pertanto dobbiamo considerare attentamente il momento e il luogo” del summit ha affermato Zhovka. Zelensky ieri ha detto di aver discusso i preparativi per il vertice con i presidenti di Indonesia e Paraguay, chiedendo loro di unirsi allo sforzo.

Gaza: Zelensky, evacuati altri 46 cittadini ucraini

Altri 46 cittadini ucraini sono stati evacuati ieri dalla Striscia di Gaza, dopo i 43 di mercoledì. Lo ha reso noto il presidente Volodymyr Zelensky. Gli ucraini evacuati sono ora in Egitto, ha specificato Zelensky aggiungendo che sono in corso gli sforzi per evacuare tutti i cittadini rimasti dalla Striscia.

Droni russi su regione Kiev, allerta in 3 oblast

Kiev afferma che stanotte nella regione della capitale le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto diversi droni russi. L’allerta antiaerea è scattata anche nelle oblast di Cherkasy e Chernihiv, secondo l’agenzia Ukrinform. Le forze russe hanno lanciato nella notte contro l’Ucraina un missile guidato Kh-31, un missile Kh-59 e sei droni kamikaze, di cui cinque sono stati abbattuti dalle difese aeree ucraine oltre al missile Kh-59: lo ha reso noto oggi l’Aeronautica militare di Kiev, come riporta Rbc-Ucraina. I sei droni sono stati lanciati dalla regione russa di Krasnodar, mentre i due missili provenivano dallo spazio aereo della regione ucraina occupata di Kherson. Le forze di difesa aerea ucraine sono state attivate nelle regioni di Dnipropetrovsk, Kharkiv, Mykolaiv, Poltava e Kiev.

Fonte: Ansa