Trovato morto Ahmed Jouider: il cadavere del 15enne nel fiume Brenta

E’ stato trovato morto nel fiume Brenta, Ahmed Jouider, il ragazzo 15enne scomparso da casa la sera di giovedì 21 aprile a Padova. Il corpo è stato individuato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco all’altezza della passerella pedonale fra le frazioni di Torre e Mortise, a ridosso del punto dove stamane era stato rinvenuto il suo telefono cellulare.

Ahmed Jouider: è del 15enne scomparso il corpo ritrovato nel Brentahttps://t.co/M4SqubZrzf — neXt quotidiano (@neXtquotidiano) April 26, 2022

Il cellulare di Ahmed è stato trovato sempre questa mattina da Polizia e Vigili del Fuoco sulla riva del fiume, a ridosso di una passerella pedonale, poco prima del ritrovamento del cadavere. Così le forze dell’ordine hanno scandagliando le rive del Brenta tra i comuni di Padova e Cadoneghe.

Queste sono notizie che non vorresti mai leggere. https://t.co/Z6AdWJS1gn Profondo cordoglio e spero la giustizia trovi i responsabili — Pierluigi Paganini – Security Affairs (@securityaffairs) April 26, 2022

La scomparsa di Ahmed

Il ragazzo era scomparso da casa dopo aver detto alla mamma e la sorella che sarebbe andato al patronato della chiesa di Mortise per incontrare degli amici. Quella stessa sera il ragazzo ha mandato un messaggio vocale alla ex fidanzata: “Ho delle questioni in sospeso con alcune persone, più che altro penso che morirò, penso di si, o se non muoio avrò delle ferite gravi”. Il cellulare del ragazzo non era stato più riacceso da giovedì sera alle 24. Parole inquietanti, le sue, che alla luce della scomparsa fecero iniziare immediatamente le indagini che hanno portato oggi al macabro epilogo.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.