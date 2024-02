Non sono bastate le 24 canoniche per concludere lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Sardegna. A spoglio quasi finito (mancano 22 sezioni) Alessandra Todde vince di un soffio e porta il centrosinistra e M5s a governare l’isola con il 45,3% dei voti contro il 45% di Paolo Truzzu del centrodestra. “Sono la prima presidente donna della Sardegna”, esulta Todde.

Ultimi spogli: finale al fotofinish

La tendenza delle ultime ore, quando anche i dati delle grandi città finalmente confluiscono nel portale della Regione, confermano che la candidata del campo largo a guida Pd-M5s è in testa.

Questi i voti riportati dai candidati presidente della Regione Sardegna, sulla base dei dati caricati dai Comuni sardi nel sistema Sier, il Sistema informativo elettorale regionale: Alessandra Todde 330.619 (45,3%); Paolo Truzzu 327.695 (45%); Renato Soru 63.021 (8,7%); Lucia Chessa 7.147 (1%). Il dato è aggiornato alle ore 05:29 ed è riferito a 1822 sezioni su un totale di 1844.

Todde: “Sarò il primo presidente donna della Sardegna”

“Dai dati in nostro possesso si profila una vittoria e io sarò la prima presidente della Regione Sardegna. Dai dati che abbiamo avuto e verificato, si profilerebbe questo. Sono molto contenta e molto orgogliosa, credo oggi si possa scrivere una pagina di storia per la Sardegna”. Così la candidata del centrosinistra e M5s Alessandra Todde, parlando con i cronisti dal suo comitato elettorale a Cagliari.

Fonte: Ansa