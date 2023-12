I temi della visita del Presidente cinese Xi in Vietnam

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato in Vietnam per quella che è la sua prima visita in sei anni nello stato del Sud Est asiatico. Il Vietnam è un Paese strategico per la Cina perché si affaccia sul Mar Cinese Meridionale e, con l’isola cinese di Hainan, forma il golfo del Tonchino. Il Vietnam inoltre persegue l’approccio della “diplomazia del bambù”, allo scopo di mantenere buoni rapporti con le due superpotenze mondiali: Usa e Cina.

Presidente cinese Xi arrivato in Vietnam, prima visita in 6 anni

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato in Vietnam per quella che è la sua prima visita in sei anni, in base alla diretta della Cgtn, il canale in lingua inglese del network statale Cctv. Xi, prima di tutto segretario del Partito comunista cinese, incontrerà l’omologo Nguyen Phu Trong, dopo che quest’ultimo ha lavorato negli ultimi mesi per rafforzare i rapporti diplomatici con gli ex nemici degli Stati Uniti, con la visita di settembre ad Hanoi del presidente americano Joe Biden.

Il Vietnam persegue da tempo l’approccio della “diplomazia del bambù”, allo scopo di mantenere buoni rapporti con entrambe le superpotenze, malgrado la condivisione dei timori con gli Usa della crescente assertività di Pechino nelle acque contese del mar Cinese meridionale. Tuttavia, Vietnam e Cina hanno anche stretti legami economici, condividendo già una “partnership strategica globale”, il più alto status diplomatico del Vietnam. Lo stesso livello è stato raggiunto da Hanoi e Washington durante la visita di Biden.

Il tema del viaggio di Xi in Vietnam

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha affermato nei giorni scorsi che la visita comporterà discussioni su come “portare le relazioni Cina-Vietnam ad una posizione più elevata”. Una mossa che potrebbe vedere Xi, impegnato in una visita di due giorni, spingere perché il Vietnam entri a far parte della sua “Comunità di un destino comune”, frase che si riferisce in modo vago a una visione di futura cooperazione su questioni economiche, di sicurezza e politiche.

Wang ha spiegato che l’agenda del viaggio di Xi comprende “politica, sicurezza, cooperazione pratica, formazione dell’opinione pubblica, questioni multilaterali e questioni marittime”. Xi, nel dettaglio, avrà colloqui con il premier vietnamita Pham Minh Chinh e il presidente Vo Van Thuong e mercoledì deporrà una corona di fiori al mausoleo del leader rivoluzionario Ho Chi Minh. La visita di due giorni arriva in un contesto di forte tensione tra Cina e Filippine nel mar Cinese meridionale, dopo gli scontri tra le navi dei due Paesi nelle acque contese.

Fonte: Ansa