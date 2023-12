Biden: “Divergenze con Netanyahu ma gli Usa sostengono Israele”

Parlando a un ricevimento alla Casa Bianca per la festa ebraica di Hanukkah – o festa delle luci -, Biden ha ricordato la sua relazione decennale con Netanyahu, ammettendo che nel corso degli anni hanno avuto divergenze. Ma che gli Usa continueranno a sostenere Israele contro Hamas.

Biden: “Divergenze con Netanyahu, Israele in fase difficile”

Il presidente americano Joe Biden ha fatto allusione alla complessa relazione che ha con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ammettendo che nel corso degli anni hanno avuto divergenze e continuano ad averne. Lo riporta l’agenzia Reuters sul suo sito internet. Parlando a un ricevimento alla Casa Bianca per la festa ebraica di Hanukkah, Biden ha ricordato la sua relazione decennale con Netanyahu. Il presidente Usa ha raccontato di aver fatto un’annotazione su una vecchia fotografia di loro due, usando un soprannome per il leader israeliano. “Ci ho scritto sopra ‘Bibi, ti voglio bene ma non sono d’accordo con un accidenti di ciò che hai da dire’. E oggi è più o meno la stessa cosa”, ha detto Biden tra applausi sparsi di pubblico in gran parte ebraico, aggiungendo che Israele è in una “posizione difficile” e di aver avuto “divergenze con alcuni leader israeliani”.

Biden: “Continueremo ad aiutare Israele a difendersi da Hamas”

“Non bisogna essere ebrei per essere sionisti, io sono sionista”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden a un ricevimento alla Casa Bianca in occasione della festività ebraica di Hanukkah. “Continuiamo a fornire aiuti militari a Israele per difendersi da Hamas ma bisogna stare attenti, devono stare attenti: l’opinione pubblica può cambiare da un giorno all’altro”, ha sottolineato Biden ribadendo che gli Usa continueranno a lavorare per “l’assistenza umanitaria ai palestinesi innocenti”. Il presidente americano ha anche condannato l’antisemitismo e le minacce agli ebrei negli Stati Uniti: “Chi tace è complice”, ha attaccato ribadendo che “in America non c’è spazio per l’odio verso gli ebrei o i musulmani”.

Fonte: Ansa