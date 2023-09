Tajani a Rama: “Auspichiamo che l’Albania entri nella UE prima del 2030”

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ricevuto alla Farnesina il premier albanese Edi Rama. Tajani: “Auspichiamo che l’Albania entri in Ue prima del 2030. Con voi Albania l’Italia ha relazioni ottime, puntiamo a fare di più”.

Tajani a Rama, auspichiamo l’Albania in Ue prima del 2030

“Per noi l’Albania è un partner strategico. L’Italia considera i Balcani occidentali una priorità della nostra politica estera e siamo assolutamente favorevoli all’ingresso nell’Ue di questi Paesi, a cominciare dall’Albania. Ci auguriamo che ciò avvenga prima del 2030″. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla Farnesina con il premier albanese Edi Rama. L’Italia “insiste per un processo di integrazione accelerato” dei Balcani, ha quindi aggiunto Tajani spiegando che il vertice Ue-Balcani di dicembre “sarà l’occasione per dare un nuovo impulso al processo di allargamento”.

Tajani: “Con l’Albania combattiamo i trafficanti di migranti”

Sul fronte della migrazione, in particolare sulla rotta balcanica, “con l’Albania c’è già collaborazione. Bisogna combattere i trafficanti di essere umani che sono gli stessi trafficanti di droga e armi. Lavoriamo molto con la nostra Guardia di finanza e le forze dell’ordine albanesi, ma dobbiamo ulteriormente rafforzare la collaborazione. Non bastano uno, due, tre Paesi: serve un’azione forte dell’Europa e dell’Onu”.

Tajani: “Pronti ad aumentare la nostra presenza in Kosovo”

L’Italia condanna le violenze in Kosovo ed è pronta a valutare “l’ipotesi di un rafforzamento del dispositivo Kfor per evitare incidenti e vittime. Ne ho parlato con il ministro Crosetto. Credo che l’Italia per la sua capacità di dialogare con tutti possa continuare a svolgere il suo ruolo per portare la pace in un territorio molto complicato. Le soluzioni non sono mai quelle della guerra ma quelle della diplomazia. Invito tutti a riconoscersi nella dichiarazione di Borrell del 19 settembre e a lavorare per la pace”, ha aggiunto Tajani.

Tajani: “Con Albania relazioni ottime, puntiamo a fare di più”

“Con l’Albania condividiamo profondi legami storici. Quella del Comitato economico congiunto di oggi è stata una riunione molto proficua e positiva, sono stati compiuti ulteriori passi in avanti nelle relazioni già ottime fra Italia e Albania. Siamo pronti a fare sempre di più. “Abbiamo concordato alcune linee di azione su tre grandi settori: infrastrutture, energia e settore agricolo e agroalimentare – ha aggiunto Tajani -. Vogliamo coinvolgere anche il settore privato come Cassa depositi e Prestiti e aziende come Ferrovie dello Stato, Fincantieri, Leonardo, Terna e Ita Airways”. “A tutte le decisioni che abbiamo preso oggi faranno seguito dei tavoli tecnici per la loro attivazione”, ha concluso Tajani.

Rama: “L’Italia è il nostro avvocato più fidato in Ue”

Italia e Albania hanno “la stessa posizione su tutto. Ci fa piacere che l’Italia sia il nostro più fidato avvocato anche a livello europeo, la voce più forte a Bruxelles nel sostenere l’Albania e i Balcani occidentali nel loro percorso europeo”. Lo ha detto il premier albanese Edi Rama, in una conferenza stampa alla Farnesina con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Ci fa piacere che questo governo abbia preso l’impegno particolare per passare da tante promesse a fatti di economia, politica comune, di sicurezza e così via”, ha aggiunto Rama.

Fonte: Ansa