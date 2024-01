Dodici cittadini palestinesi, alcuni dei quali anziani e su sedia a rotelle, sono stati fatti uscire da Gaza e sono in Egitto in attesa di venire in Italia grazie all'impegno della Farnesina

Tajani: “Italia impegnata in assistenza umanitaria ai palestinesi”

Il Governo italiano, in accordo con le autorità egiziane e israeliane, è riuscito a fare uscire altri 12 cittadini palestinesi da Gaza. Sono tutti parenti di cittadini italiani o con diritto di soggiorno, e dopo giorni di attesa sono transitati dal valico di Rafah per entrare in Egitto. Lo rende noto la Farnesina.

“Sin dalle fasi iniziali del conflitto, l’Italia è impegnata ad assistere i palestinesi e a garantire l’invio di aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza, vittima della follia di Hamas, che li usa in maniera strumentale nel conflitto”, ha commentato il Vicepremier Antonio Tajani, secondo cui “allo stesso tempo continuiamo a dire ai nostri amici israeliani che ci dev’essere una reazione proporzionata”.

Ieri notte funzionari dell’Ambasciata d’Italia al Cairo, assieme a funzionari dell’intelligence, hanno gestito l’operazione di trasferimento e continueranno a verificare la possibilità di assistere altri cittadini palestinesi. Al Cairo buona parte dei palestinesi sono stati ospitati dall’ospedale italiano “Umberto I”; 7 di loro sono persone anziane, anche costrette in sedia a rotelle, e sono state assistite per verificare le loro condizioni fisiche. Altri sono stati affidati ai familiari e giungeranno presto in Italia.

