Suor Monia Alfieri: “Scuola, non sciupiamo le leve: pon e patti di comunità”

Lo dice, in un’intervista a Adnkronos, Suor Anna Monia Alfieri, paladina delle scuole paritarie. La religiosa, ricordando l’imminente scadenza del bando il prossimo 21 maggio, aggiunge: “Abbiamo il diritto di dire che ci hanno discriminati: per accedere alle risorse è infatti richiesto di presentare apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa per un importo pari alla quota di risorse erogate a titolo di anticipazione” (30% del finanziamento complessivo) e questo “potrebbe scoraggiare gli istituti paritari a partecipare”.

“Ma – rimarca suor Anna Monia Alfieri, che lo scorso novembre ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro quale riconoscimento per le sue battaglie per la scuola paritaria e per il diritto allo studio – non è il momento di fermarsi. E’ il momento di agire per ridurre i danni. Detto ciò presentiamo i progetti e puntiamo al Dl ristori bis, che la settimana prossima dovrebbe partire alla Camera, per ottenere aiuti, chiedere autonomia e libertà”.

“Le scuole paritarie – prosegue Suor Anna Monia – si aspettavano che nel decreto Sostegni, come in quello Rilancio, fossero investiti soldi per scontare la retta. Ma non è avvenuto. Dispiace, ma Draghi e Bianchi, come europeisti, ci impegnano a fare i conti con un nuovo paradigma, al di là dei 22 euro ad alunno del decreto sostegni – rileva l’attivista – La nostra inclusione nei Patti di comunità e per la prima volta nei Pon sono traguardi importanti ottenuti”.

“Noi adesso abbiamo il dovere di scongiurare la catastrofe educativa, combattere a spron battuto senza permetterci il lusso della stanchezza. Usiamo le tre leve: pon, patti di comunità e compartecipazione. Battiamo cassa per evitare la chiusura delle scuole dei poveri con lo Stato, le regioni, i comuni… Capisco il diritto a lamentarsi, ma anche bisogna agire. Qui – conclude – è colpa e merito di ciascuno di noi. Ognuno sarà responsabile”.

