Sudafrica: il presidente cinese Xi Jinping parteciperà al vertice dei paesi Brics

Il presidente cinese Xi Jinping, dal 21 al 24 agosto prossimi, prenderà parte al quindicesimo vertice dei paesi Brics ed effettuerà una visita di Stato in Sudafrica.

Il vertice dei paesi Brics

Il presidente cinese Xi Jinping parteciperà al quindicesimo vertice dei paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) ed effettuerà una visita di Stato in Sudafrica dal 21 al 24 agosto prossimi. Secondo quanto riferito da una nota della portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying, “su invito del presidente Cyril Ramaphosa della Repubblica del Sudafrica” Xi sarà al summit Brics che si terrà a Johannesburg ed effettuerà una visita di stato in Sudafrica. Durante la sua permanenza, Xi “sarà anche copresidente del Dialogo dei leader Cina-Africa con Ramaphosa”. La missione in Sudafrica sarà per Xi la seconda a livello internazionale nel 2023, dopo la visita di Stato ufficiale fatta in Russia a marzo dal presidente Vladimir Putin.

I leader partecipanti

Al vertice prenderanno parte i leader di Brasile, Cina, India e Sudafrica, oltre al ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, ha dichiarato all’inizio del mese la ministra degli Esteri sudafricana Naledi Pandor. Non ci sarà Putin, che è ricercato dalla Corte penale internazionale per il suo ruolo nella guerra scatenata contro l’Ucraina, con il Sudafrica che è un Paese firmatario della Cpi. Mentre il leader cinese sarà impegnato nella sua prima visita nel Paese dal 2018, quando si recò in Sudafrica negli sforzi per consolidare i legami diplomatici ed economici bilaterali nonché quelli tra Pechino e l’Africa. Xi è assente da eventi pubblici nelle ultime settimane e non è stato segnalato dai media statali in ispezioni sul campo neanche durante le recenti alluvioni e maltempo che hanno flagellato la Cina con decine di morti e gravi danni alle infrastrutture.

Fonte: Ansa