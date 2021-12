Strage al liceo di Detroit: arrestati i genitori del killer 15enne

C’è una novità nella drammatica vicenda della strage al liceo di Detroit, in Usa, avvenuta lo scorso 30 novembre. Ethan Crumbley, il 15enne incriminato per terrorismo, omicidio e tentato omicidio nella sparatoria alla Oxford High School di Oxford Township – cittadina alla periferia di Detroit, in Michigan – non è infatti l’unica persona arrestata per la strage nella quale morti quattro studenti e altri 7 sono rimasti feriti.

Lo ha detto Rudy Harper, portavoce della polizia, che ha annunciato stamane l’arresto dei genitori del ragazzo, James e Jennifer Crumbley. I due erano scomparsi poche ore prima di essere a loro volta incriminati per omicidio involontario per le negligenze nella vicenda. Oggi, l’arresto dopo ore di ricerche.

Questa mattina presto, la coppia è stata presa in custodia dopo essere stata trovata dalla polizia nel seminterrato di un edificio a Detroit, riportano i notiziari locali e nazionali.

Le forze dell’ordine locali hanno inoltre confermato che i genitori si sarebbero incontrati con gli insegnanti della scuola per parlare del comportamento e della salute mentale del ragazzo, proprio poche ore prima della sparatoria mortale. Lo scrive l’Associated Press.

Tutto è avvenuto in pochi minuti nel plesso scolastico frequentato dall’adolescente. Ripreso dalle telecamere scolastiche di sorveglianza, il 15enne è uscito dal bagno e ha esploso tra i 15 e i 20 colpi di pistola, una Sig Sauer calibro 9 nel corridoio, apparentemente a caso secondo gli investigatori. L’arma era stata acquistata dal padre quattro giorni prima della strage.

“Il capo della polizia di Detroit, James E. White, conferma l’arresto di James e Jennifer Crumbley, genitori del presunto tiratore di Oxford Ethan Crumbley, 15 anni, nella parte orientale della città. Continuiamo a porgere le nostre più sentite condoglianze alla comunità di Oxford”, ha scritto in un tweet il distretto di polizia di Detroit, nel suo account ufficiale.

