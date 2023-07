Stop dei treni: a Milano cancellati più della metà dei convogli

Lo sciopero nazionale del comparto ferroviario sta causando cancellazioni e ritardi dei convogli in tutta la penisola. A Milano i treni cancellati hanno superato il 50% del totale. Lo stop è in corso dalle tre di questa mattina e terminerà alle ore quindici dopo un’ordinanza del Mit

Lo sciopero ferroviario

Situazione che lentamente sta peggiorando alla Stazione Centrale di Milano a poche ore dall’inizio dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. Alle dieci erano solo tre i treni in partenza cancellati, mentre per gli altri convogli vi erano solo pochi ritardi e tutti entro i venti minuti di attesa. Ma il tabellone delle partenze ora è drasticamente cambiato, i treni cancellati sono aumentati e hanno superato il 50% di tutti i viaggi. In particolare, sono i treni a lunga percorrenza quelli più colpiti dallo sciopero, con le tratte verso Reggio Calabria, Taranto e Napoli quelle più difficili da percorrere, ma anche alcuni treni per Torino e Zurigo sono stati cancellati.

La situazione a Milano

Nonostante i disagi, però, la situazione in Stazione Centrale è abbastanza tranquilla, con pochi passeggeri presenti. Uno sciopero, dunque, che ha portato diversi viaggiatori a rinviare le partenze, con la Stazione poco frequentata. A riempire le banchine ci sono soprattutto turisti, in maggior parte stranieri, che avevano già prenotato il proprio viaggio e hanno tentato la fortuna. “Veniamo dall’Olanda e avevamo già prenotato il treno. Sapevamo dello sciopero, ma ci eravamo informati e sapevamo che il nostro treno era tra quelli garantiti” le parole di una famiglia di Amsterdam in attesa di partire per Napoli. “Sì, ero consapevole dello sciopero, ma ho un appuntamento di lavoro e ho comunque provato a venire”, dice invece una signora, che si ritiene fortunata perché il treno per Torino è puntuale.

Fonte: Ansa