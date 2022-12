E’ salito ad almeno 32 morti in nove stati, di cui 13 nella contea di Erie (New York) che comprende la città di Buffalo, il bilancio della tempesta artica che sta attanagliando la maggior parte degli Usa durante queste vacanze di Natale. Alcune delle vittime sono state trovate in auto e altre per strada in mezzo alla neve.

Stati Uniti travolti dal gelo: decine di morti, colpito lo Stato di New York

Da mercoledì sera gli Stati Uniti sono colpiti da questa tempesta di rara intensità, i cui venti polari hanno provocato abbondanti nevicate soprattutto nella regione dei Grandi laghi.

E’ salito ad almeno 32 morti il bilancio aggiornato del maltempo negli Stati Uniti. Lo riporta il sito Nbc precisando che i decessi sono avvenuti in Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Ohio, New York, Colorado e Michigan. Oltre tremila i volti cancellati.

Le società elettriche di molti Stati hanno fatto appello a risparmiare energia: con il freddo la domanda è infatti esplosa e il rischio è di non riuscire a soddisfarla. In Tennessee sono stati decisi dei brevi blackout a rotazione per ridurre i consumi.

A New York la governatrice Kathy Hochul ha schierato la Guardia Nazionale vicino Buffalo, epicentro della tempesta invernale, per aiutare nei soccorsi di centinaia di persone bloccate nelle loro auto. Sfidando il divieto di guida, molti infatti si sono messi al volante per poi restare bloccati nel maltempo.

Fonte: Ansa