Spagna, incendio in una casa di riposo: almeno 5 morti e 11 intossicati

L'incendio è avvenuto intorno a mezzanotte in una casa di cura per anziani situata nel comune di Moncada, a Valencia

Almeno cinque persone sono rimaste uccise in Spagna nell’incendio di una casa di riposo avvenuto durante la notte. “Ci sono cinque morti” e undici persone ricoverate per intossicazione, hanno annunciato su Twitter i servizi di soccorso di Valencia, nell’est della Spagna. L’incendio è avvenuto intorno a mezzanotte in una casa di cura per anziani situata nel comune di Moncada. I vigili del fuoco hanno salvato 25 persone all’interno dell’edificio prima di circoscrivere le fiamme. La stampa locale parla di un cortocircuito all’interno delle apparecchiature mediche come ipotetica causa del rogo.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.