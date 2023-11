Ddl violenza contro le donne, Roccella: “Il metodo è la condivisione”

Si è svolto a partire dalle 11:15 di oggi, mercoledì 22 novembre, l’esame nell’Aula del Senato del ddl del governo contro la violenza contro le donne. Il provvedimento era stato approvato ieri in Commissione Giustizia all’unanimità. La ministra per le Pari opportunità Eugenia Roccella è intervenuta in aula in occasione della presentazione del protocollo ‘Educare alle relazioni’ subito prima della votazione: “Spero che questa legge sia votata all’unanimità”.

Al via l’esame in Aula del ddl contro violenza alle donne in senato

Ha preso il via alle 11:15 nell’Aula del Senato l’esame del ddl del governo contro la violenza alle donne. Il provvedimento era stato approvato ieri in Commissione Giustizia, presieduta da Giulia Bongiorno, in tempi record e all’unanimità. Dopo la relazione è cominciata la discussione generale. Il voto è previsto entro oggi. Questa è l’ultima seduta che sarà presieduta da Maurizio Gasparri in qualità di vicepresidente di palazzo Madama. Ieri sera i senatori di Forza Italia lo hanno eletto capogruppo al posto di Licia Ronzulli.

Roccella: “Contro la violenza sulle donne il metodo è la condivisione”

“Oggi qui al Senato stiamo votando, e spero all’unanimità, questa legge contro la violenza sulle donne e lo abbiamo fatto con un metodo di condivisione a partire dal governo: è un progetto firmato da tre ministri e con la stessa impostazione abbiamo cercato di accompagnare la legge con una campagna di sensibilizzazione ampia per quello che riteniamo un cambiamento necessario per il nostro paese e per la cultura delle relazioni del rispetto della donna. Abbiamo ritenuto da subito che il metodo necessario fosse di condivisione, a partire dal governo e poi anche dell’opposizione e dei soggetti coinvolti”. Così la ministra per le Pari opportunità Eugenia Roccella in occasione della presentazione del protocollo ‘Educare alle relazioni’.

Fonte: Ansa