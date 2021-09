È Pizzo Calabro (in provincia di Vibo Valentia) il comune che ospita quest’anno “Tutti a scuola”, l’annuale cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico. La comunità scolastica dell’Istituto omnicomprensivo della città accoglie questo pomeriggio, a partire dalle 16.30, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti, e alcune delegazioni di studentesse e studenti, in rappresentanza degli istituti di tutta Italia. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai Uno e sarà condotta da Andrea Delogu e da Flavio Insinna.

I migliori percorsi didattici

Protagoniste dell’evento saranno le scuole selezionate dal ministero dell’Istruzione per aver realizzato i migliori percorsi didattici sui temi della legalità, della cittadinanza, dei diritti e dell’inclusione.

Nello specifico, scrive il Sir, si tratta dell’Istituto comprensivo “5 Bologna” – Scuola secondaria di I grado “Testoni Fioravanti” di Bologna; dell’Istituto “I.O. Griselli” di Montescudaio (Pisa); dell’Istituto comprensivo “Jannuzzi – Mons. Di Donna” di Andria; dell’Istituto comprensivo 2 Sant’Agata de’ Goti (Benevento); dell’Istituto omnicomprensivo statale “Bruno – Vinci” di Nicotera (Vibo Valentia); del XIII Istituto comprensivo “Archimede” di Siracusa e dell’Istituto statale di istruzione secondaria superiore “Paolo Frisi” di Milano.

Ad unirsi alla festa della scuola ci saranno anche alcuni campioni olimpici e paralimpici di Tokyo 2020, accompagnati dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Giovanni Malagò, e dal presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli.

Interverranno gli atleti Caterina Banti, Monica Graziana Contrafatto, Marcell Jacobs, Vincenza Petrilli, Stefano Raimondi e Giulia Terzi. Sarà presente anche il calciatore Leonardo Spinazzola, campione d’Europa con la Nazionale italiana.

Tra gli ospiti musicali il Coro dello Zecchino d’Oro, Tancredi e Massimo Ranieri che canterà dal vivo con un’orchestra di 25 elementi, composta dai migliori allievi dei Conservatori d’Italia diretta dal maestro Leonardo De Amicis.

La cerimonia “Tutti a scuola” potrà essere seguita anche sui canali social del ministero dell’Istruzione attraverso l’hashtag #TuttiAScuola.

"L'Italia di nuovo unita e pronta a vincere altre sfide."

In diretta da Pizzo Calabro il Presidente della Repubblica, con il Ministro dell'Istruzione, inaugurerà il nuovo anno scolastico.#TuttiAScuola lunedì 20 settembre alle 16.30 su Rai1 e RaiPlay@MIsocialTW @Quirinale pic.twitter.com/deCO3eidBK — Rai1 (@RaiUno) September 19, 2021

