Sardegna, dati preliminari: in vantaggio il centrosinistra con Todde

Dai primi dati sulle elezioni in Sardegna è in netto vantaggio Alessandra Todde per il campo largo a trazione Pd-M5s; segue Paolo Truzzu del centrodestra. Cautela da Todde: "Sono ancora numeri parziali"

Seggi aperti in Sardegna per le operazioni di scrutinio dello schede elettorali. Domenica si è votato per eleggere il governatore e rinnovare il consiglio regionale. Le sezioni da scrutinare in tutto sono 1844. Dai primi dati, è in netto vantaggio Alessandra Todde per il campo largo a trazione Pd-M5s; segue Paolo Truzzu del centrodestra. Il Presidente uscente della Regione Sardegna è Christian Solinas: ha iniziato il suo mandato il 24 febbraio 2019.

Sardegna: 10 sezioni su 1844, Todde 53,7; Truzzu 40,3%

Iniziano ad arrivare i primi dati sullo spoglio delle schede per le regionali in Sardegna. Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione, quando sono state scrutinate 10 sezioni su 1844, in testa Alessandra Todde per il campo largo a trazione Pd-M5s che raggruppa 10 liste con il 53,7%, segue Paolo Truzzu del centrodestra (sostenuto da nove liste) con il 40,3%; Renato Soru con la Coalizione sarda formata da cinque liste è al 5%, mentre Lucia Chessa di Sardigna R-esiste all’1%.

Todde in vantaggio a Sassari

A Sassari la candidata del campo largo a trazione Pd-M5s, Alessandra Todde, è in vantaggio sul candidato del centrodestra Paolo Truzzu. L’esponente pentastellata ha ottenuto il 52,41% dei voti già vagliati, pari a 1.230 preferenze, contro il 38,77% dei voti andati al sindaco di Cagliari, che si ferma a 910 preferenze. Nettamente staccato Renato Soru, a capo della Coalizione Sarda, che si ferma a 197 preferenze, pari all’8,39%. Dieci voti per Lucia Chessa di Sardigna R-esiste (0,43%).

Cautela al comitato di Todde: “numeri parziali”

Si respira un cauto ottimismo nella sede elettorale, a Cagliari, della candidata del campo largo a trazione Pd-M5s, sostenuta da dieci liste, Alessandra Todde. “I numeri sono ancora parziali, è molto presto”, è la dichiarazione strappata al coordinatore regionale pentastellato e senatore Ettore Licheri, che non vuole spingersi oltre nonostante la tendenza, a sole 10 sezioni scrutinate, a favore di Todde. Ma nel piano terra di via Dante 45, mentre la sala stampa si popola di giornalisti di tutte le testate nazionali, impegnati nei collegamenti con i rispettivi tg, l’adrenalina sale mentre arrivano pian piano dai seggi i risultati ufficiali.

Fonte: Ansa