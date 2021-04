Recovery, Von der Leyen: “Portogallo primo a presentare il piano”

“Il Portogallo ha appena presentato il suo piano per il Recovery. Accolgo questa importante pietra miliare affinché l’Ue emerga più forte dalla crisi”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, su Twitter. Il Portogallo (presidenza di turno del Consiglio Ue) è il primo dei 27 a presentare ufficialmente il suo piano.

🇵🇹 just submitted its recovery and resilience plan.

I welcome this important milestone in delivering #NextGenerationEU for the 🇪🇺 to emerge stronger from the crisis.

We will continue to help Member States deliver high quality plans. Our aim: have everything ready this summer

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 22, 2021