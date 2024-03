Rapporto Eppo: “Italia prima per danni finanziari al bilancio UE”

Il rapporto 2023 della Procura europea (EPPO) indica che l’Italia ha il maggior valore di danni finanziari all’UE, stimati a 7,38 miliardi di euro, con 618 indagini attive. Di questi, 5,22 miliardi sono legati a frodi fiscali sull’Iva.

Procura europea, Italia prima per danni a bilancio Unione

Secondo il rapporto 2023 sulle attività della Procura europea (Eppo) l’Italia risulta il Paese con il valore più alto in termini di danni finanziari al bilancio dell’Ue stimati a seguito di varie malversazioni: 7,38 miliardi di euro a fronte di 618 indagini attive. Di questi, 5,22 miliardi derivano da frodi all’Iva. E’ quanto emerge dall’analisi dei dati contenuti nel documento reso noto oggi da Eppo, l’organismo che opera in stretto collegamento con la Guardia di Finanza. L’Italia è prima anche per le indagini avviate sui finanziamenti legati al NextGenerationEU: ben 179 su un totale di 206 inchieste attive alla fine del 2023.

Fonte: Ansa