Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping terranno un colloquio – probabilmente in videoconferenza – entro la fine del 2022. Intanto, l’Iran ha detto che vorrebbe fornire missili alla Russia per la guerra in Ucraina, ma vorrebbe limitarne la portata per evitare contraccolpi internazionali.

Rapporti Russia – Cina: colloquio tra Putin e Xi entro fine anno

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping terranno un colloquio prima del nuovo anno: lo scrive il quotidiano russo Vedomosti. Il colloquio, i cui preparativi sono in corso, servirà a fare il punto sui risultati del 2022. Secondo una fonte vicino all’amministrazione presidenziale è improbabile che l’incontro si svolga faccia a faccia, piuttosto si terrà in videoconferenza, ma i suoi “dettagli sono in via di definizione”. Alla domanda se la data e l’ordine del giorno dell’incontro sono già noti, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha risposto: “È noto. Informeremo (al riguardo) in modo tempestivo”.

Iran venderà missili a Mosca ma a gittata limitata

L’Iran intende fornire missili alla Russia, ma vuole limitarne la portata a causa di potenziali contraccolpi internazionali: lo riporta Axios, che cita quattro alti funzionari israeliani. Le forniture di missili balistici iraniani alla Russia, spiegano i funzionari, potrebbero violare una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e innescare un meccanismo di risposta (definito ‘snapback‘), che reimporrebbe le sanzioni Onu all’Iran.

Una situazione del genere sarebbe problematica per l’Iran, ma ancora più per la Russia, che è membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, commenta il sito di notizie statunitense ricordando che in base alla risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza Onu – approvata nel 2015 nell’ambito dell’accordo sul nucleare – i Paesi non possono trasferire o ricevere dall’Iran missili balistici e droni con una gittata superiore a 300 chilometri e una capacità di carico superiore a 500 chilogrammi fino all’ottobre 2023.

Fonte: Ansa