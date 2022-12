Al via le comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio europeo

Al via le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del prossimo 15 e 16 dicembre

Stamattina le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del prossimo 15 e 16 dicembre. La seduta, iniziata alle 9:30, è stata sospesa fino alle 9:50. Meloni ha parlato dai banchi del governo, dove era presente una nutrita presenza di ministri e sottosegretari, tra i ministri Lollobrigida e Casellati.

Meloni: “UE stella polare difesa interesse nazionale”

“Non è stato un caso che il primo viaggio all’estero da presidente del consiglio fosse presso le istituzioni dell’Ue. E’ stata una scelta che muoveva dalla convinzione e dalla consapevolezza che alla prova dei fatti non sarebbe stato difficile dimostrare quanto la realtà del governo fosse distante da un certo racconto disfattista e interessato fatto all’estero e la convinzione che l’Italia possa e debba giocare un ruolo da protagonista in Europa avendo come stella polare la difesa dell’interesse nazionale”. Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo.

In aggiornamento

Fonte: Ansa