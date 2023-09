Cremlino: “Putin e Erdogan non firmano alcun documento”

A Sochi si è svolto un bilaterale tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino all’agenzia stampa Ria Novosti, non ci sarà la firma di alcun documento.

Lo svolgimento dei colloqui

A Sochi, località russa sul Mar Nero, si è tenuto il vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e quello turco Recep Tayyip Erdogan. È stato il primo incontro in presenza tra i due leader in quasi un anno. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che la prima parte dei colloqui, a cui hanno partecipato anche i rispettivi ministri degli Esteri e della Difesa, è durata un’ora e mezza ed è stata “molto costruttiva” con uno “scambio completo di informazioni” e una “analisi esaustiva delle relazioni bilaterali”. In seguito, Putin ed Erdogan hanno continuato a parlarsi faccia a faccia durante una colazione di lavoro. Peskov ha sottolineato che oltre all’accordo sul grano nell’agenda dei colloqui figurano le situazioni in Ucraina, Siria e Libia. Inoltre, lo stesso Peskov, ha sottolineato che non ci sarà la firma di alcun documento ufficiale.

Fonte: Ansa