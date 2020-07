Ilcontribuisce a edificare un futuro di cura e sicurezza per i più piccoli, che ha le fondamenta nel. Tutti i bambini hanno il diritto di sopravvivere, crescere eper costruire un mondo più a misura di bambino”, dichiara Samengo: “Sono certo che, grazie a questo, potremo compiere attività concrete per far fronte all’emergenza sanitaria e, soprattutto, per prevenire i suoisulle condizioni di vita di tanti bambini e adolescenti, in particolare le conseguenze sulla, avendo particolare attenzione ai più vulnerabili e invisibili”.

Questi, riferisce Adnkronos, i principali obiettivi previsti dal Protocollo: individuare, promuovere e realizzare iniziative comuni di sostegno alle comunità in Italia nell’ambito dell’emergenza sanitaria e dei suoi effetti secondari, quali, tra gli altri, l’aggravamento della condizione di povertà, l’inasprimento delle disuguaglianze sociali, il rischio di abbandono scolastico o di carenze educative, il rischio di carenze nella tutela della salute, il rischio di violenze con particolare attenzione ai diritti e alle condizioni di vita delle bambine e dei bambini e degli adolescenti, compresi i minori con disabilità, quelli fuori dalle famiglie o bambini e adolescenti rifugiati, richiedenti asilo e migranti, accompagnati e non. E ancora individuare, sviluppare ed attuare iniziative comuni per la tutela dei minori in Italia e per il miglioramento delle loro condizioni di vita e la loro piena partecipazione anche dopo l’emergenza e incentivare iniziative congiunte di prossimità volte alla prevenzione, promozione e protezione dei minori residenti in Italia e delle loro famiglie in condizioni di disagio sociale, economico ed educativo.