Ponte Chiasso: sequestrati 750 franchi non dichiarati

I militari della Guardia di Finanza e il personale dell’Agenzia delle Dogane hanno scoperto 750mila franchi svizzeri non dichiarati al confine di Ponte Chiasso, in provincia di Como.

Il ritrovamento

La valuta non dichiarata era occultata nel bagaglio di un viaggiatore controllato su un treno Eurocity proveniente dalla Svizzera. I militari della Guardia di Finanza hanno invitato l’uomo a scendere dal convoglio per ulteriori accertamenti e, nei locali degli uffici doganali, hanno scoperto i contanti, tutti in banconote da mille franchi.

La sanzione applicata

La Guardia di Finanza, applicando la normativa valutaria, ha sequestrato 370 mila franchi, a garanzia del pagamento della sanzione che sarà notificata al trasgressore con un apposito provvedimento.

