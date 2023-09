Pakistan: attentato suicida nel distretto di Mastung

In Pakistan, nel distretto del Mastung, 52 persone sono state uccise e 60 ferite per un attacco suicida verificatosi durante una processione religiosa.

Le vittime

Almeno 52 persone sono state uccise e oltre 60 ferite in un attacco suicida durante una processione religiosa nel distretto di Mastung della provincia sudoccidentale del Baluchistan, in Pakistan. L’esplosione è avvenuta mentre le persone erano riunite per la celebrazione di Eid Miladun Nabi, il compleanno del Profeta Maometto. Rashid Mohammad, ufficiale del distretto di Mastung, ha confermato “52 morti” nell’esplosione, e oltre 60 persone sono rimaste ferite. Secondo Javed Leheri, ufficiale della polizia locale, si è trattato di “un attacco suicida” avvenuto vicino a un’auto di polizia addetta alla sicurezza del corteo. Fra le vittime anche un sovrintendente di polizia.

I soccorsi e le indagini

Inizialmente i morti e i feriti sono stati soccorsi in due ospedali del distretto di Mastung, poi i più gravi sono stati trasferiti a Quetta, la capitale della provincia del Balochistan. Alcuni media locali parlano di oltre cento feriti nell’attacco, non confermati dalle fonti ufficiali. Teherik-e-Taliban Pakistan (Ttp), il gruppo dei talebani pachistani, si è dissociato dall’attentato che ha provocato almeno 13 morti e 50 feriti a Mastung, nell’area della provincia sudoccidentale del Baluchistan. Un portavoce, Muhammad Khorasani, ha segnalato all’ANSA che il gruppo “non è coinvolto nell’attacco, non è la nostra politica fare attentati in un raduno pubblico”.

Fonte: Ansa