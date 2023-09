Spagna, il Congresso nega la fiducia al leader del Pp Feijòo

Giornata no per il leader del Pp, Alberto Nunez Feijòo, che si è visto negare definitivamente la fiducia dal Congresso spagnolo. La parola ora passa al re che, molto probabilmente chiederà al leader socialista Pedro Sanchez di formare un nuovo governo.

Il Congresso spagnolo dice no a Feijòo

Il Congresso spagnolo nega definitivamente la fiducia al leader del Pp, Alberto Nunez Feijòo, con 173 si e 177 no. A questo punto, la parola passa al re che, molto probabilmente, già la settimana prossima affiderà al leader socialista Pedro Sanchez un nuovo incarico per formare un governo. Feijòo ha ottenuto, nel primo conteggio ufficioso, un voto a favore in più, 173, invece dei previsti 172, perché tra i sì è stato contato anche il voto di un esponente di Junts, Eduard Pujol i Bonell, che prima aveva detto di sì, poi s’è corretto dicendo di no. Ma, appunto, nel primo conteggio, la presidenza aveva preso per buono il suo primo pronunciamento. Quindi è seguita una riunione per stabilire il risultato ufficiale della votazione. E alla fine è stato deciso di considerare questo voto nullo. Pertanto il risultato finale è di 172 sì, 177 no e un voto nullo.

Fonte Ansa