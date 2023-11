“La catastrofe umanitaria a Gaza sta peggiorando di giorno in giorno”. Così il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres in una nota tornando ad elogiare Qatar, Egitto e Usa per aver facilitato l’accordo sullo scambio di ostaggi e le pause al conflitto.

Onu, catastrofe umanitaria a Gaza peggiora di giorno in giorno

“Durante questi quattro giorni di accordo in cui le armi hanno taciuto, le Nazioni Unite hanno intensificato l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza e hanno inviato aiuti ad alcune aree settentrionali che erano state in gran parte tagliate fuori per settimane. Ma questi aiuti sono appena in linea con gli enormi bisogni di 1,7 milioni di sfollati”. Lo ha detto in una nota il portavoce del segretario generale dell’Onu. “La catastrofe umanitaria a Gaza sta peggiorando di giorno in giorno”, ha aggiunto.

Guterres, continui dialogo su Gaza per cessate fuoco totale

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres in una nota del portavoce è tornato ad elogiare Qatar, Egitto e Usa per aver facilitato l’accordo sullo scambio di ostaggi e pause al conflitto, sottolineando che “il dialogo che ha portato all’accordo deve continuare, sfociando in un cessate il fuoco umanitario totale a beneficio della popolazione di Gaza, di Israele e della regione nel suo insieme”. Il Segretario Generale “chiede ancora una volta il rilascio immediato e incondizionato dei rimanenti ostaggi”, ed “esorta tutti gli Stati a usare la loro influenza per porre fine al conflitto e compiere passi irreversibili verso l’unico futuro sostenibile per la regione: una soluzione a due Stati”.

Medico di Gaza, almeno 700 bambini hanno subito amputazioni

Si stima che dall’inizio della guerra a Gaza tra i 700 e 900 bambini hanno subito interventi di amputazione. Lo ha detto, in una conferenza stampa, un chirurgo britannico-palestinese, Ghassan Abu Sitta, che ha svolto la sua attività in diversi ospedali della Striscia. Lo riporta SkyNews.

Fonte: Ansa