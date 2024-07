"Le condizioni per liberare gli ostaggi a Gaza stanno maturando". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu incontrando a Washington le famiglie dei rapiti

La guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 291. Dopo la conferma della morte di altri due ostaggi israeliani in mano ad Hamas, i cui corpi sono stati recuperati dall’Idf a Gaza, il premier Benyamin Netanyahu ha rassicurato le famiglie dei rapiti sulla liberazione di quelli rimasti.

Netanyahu: “Le condizioni per liberare gli ostaggi a Gaza stanno maturando”

“Le condizioni per liberare gli ostaggi a Gaza stanno maturando”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu incontrando a Washington le famiglie dei rapiti. “Questo – ha spiegato – si deve alla fortissima pressione esercita su Hamas da Israele”. “Stiamo assistendo – ha aggiunto – a un certo cambiamento e penso che diventerà ancora maggiore. Quindi ci stiamo avvicinando”. “Credo – ha proseguito – che se continuiamo così potremo raggiungere un accordo. Premetto che si tratta di un processo, purtroppo non avviene tutto in una volta, ci saranno delle fasi, ma credo che possiamo portare avanti l’accordo”.

Wp: “Harris non presiederà il Senato per il discorso di Netanyahu”

Kamala Harris ha rifiutato di presiedere il Senato quando il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlerà mercoledì al Congresso a camere riunite. Lo scrive il Washington Post, precisando che la decisione era già stata presa prima del ritiro di Joe Biden dalla corsa per la Casa Bianca. Netanyahu tuttavia dovrebbe incontrare la vicepresidente in un altro momento della sua visita, secondo un dirigente americano.

Biden: “Continuo a lavorare per mettere fine alla guerra a Gaza”

“Continuiamo a lavorare per mettere fine alla guerra a Gaza”. Così Joe Biden in una telefonata al quartier generale campagna dove è arrivata Kamala Harris.