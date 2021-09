Nuova Zelanda: accoltella sei persone, “Atto terroristico ispirato all’Isis”

E' un atto "terroristico" quello compiuto in un supermercato di Auckland, in Nuova Zelanda, dove un immigrato dello Sri Lanka ha accoltellato sei persone

E’ un atto “terroristico” quello compiuto in un supermercato di Auckland, in Nuova Zelanda, dove un immigrato dello Sri Lanka ha accoltellato sei persone. Il bilancio è di diversi feriti tra cui tre molto gravi. Questi ultimi sono ricoverati in ospedale. Lo ha detto la premier neozelandese Jacinda Ardern.

L’uomo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco dalle forze dell’ordine ed è morto. “Quanto accaduto oggi è stato, spregevole, odioso, sbagliato”, ha sottolineato la premier, descrivendo l’aggressore come un cittadino dello Sri Lanka giunto in Nuova Zelanda nel 2011. L’attacco è inoltre ritenuto ispirato all’Isis.

ISIS-inspired extremist killed after stabbing six in New Zealand ‘terrorist attack,’ authorities say https://t.co/o1N8CtQm1z — The Washington Post (@washingtonpost) September 3, 2021

