Niger: Biden chiede l’immediato rilascio del presidente Bazoum

In un comunicato, il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden, ha chiesto rilascio del suo omologo nigerino Bazoum, ha seguito del colpo di Stato messo in atto dai militati in Niger il 27 luglio scorso. L’appello del leader americano ha avuto luogo in occasione del 63°anniversario della sua indipendenza avvenuta nel 1960.

L’appello

Il presidente americano Joe Biden ha chiesto l’immediato rilascio del deposto presidente del Niger Mohamed Bazoum. Lo rende noto la Casa Bianca in un comunicato.

Le parole del presidente Usa

Biden ha sottolineato che “la difesa dei valori democratici fondamentali e la difesa dell’ordine costituzionale, della giustizia e del diritto di riunione pacifica sono essenziali per il partenariato tra il Niger e gli Stati Uniti. “chiedo che il Presidente Bazoum e la sua famiglia vengano immediatamente rilasciati e che venga preservata la democrazia del Niger, duramente conquistata”.

Fonte: Ansa