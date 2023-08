Niamey: la delegazione Ecowas non incontra la giunta militare

La delegazione di Ecowas ha lasciato la capitale del Niger senza incontrare la giunta militare golpista.

Il mancato incontro

La delegazione della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas) ha lasciato la capitale del Niger, Niamey, senza aver incontrato il capo della giunta militare golpista che ha preso il potere, gen. Abdourahaman Tchiani, e senza essere riuscita a vedere il presidente deposto, Mohammed Bazoum. Lo comunica un membro della stessa delegazione.

I membri della delegazione Ecowas

La delegazione, guidata dall’ex presidente della Nigeria Abdulsalami Abubakar, non ha neanche trascorso la notte a Niamey. Avrebbe dovuto incontrare il capo dei golpisti, Tchiani, per presentargli le richieste dell’Ecowas, che ha imposto sanzioni a Niamey e ha dato un ultimatum di una settimana per ristabilire l’ordine costituzionale, secondo quanto scrive la presidenza della Nigeria, che detiene la presidenza di turno dell’organizzazione. Il presidente di turno Ecowas, il capo di stato nigeriano, Bola Tinubu, ha dichiarato recentemente di voler risolvere la crisi in Niger in modo pacifico, ricorrendo alla guerra solo come extrema ratio.

Fonte: Ansa