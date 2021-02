Napoli, maxi rogo in un appartamento di un palazzo di sei piani

Tragedia questa mattina, venerdì 26 febbraio, in un palazzo di sei piani in via Mercantini in zona Fuorigrotta, a Napoli.

Le fiamme divampate dall’abitazione al quinto piano dell’edificio hanno ucciso due anziani e un’altra persona è rimasta gravemente ferita.

Il quartiere più popolato di Napoli

Fuorigrotta (Forerotta in napoletano) è un quartiere occidentale di Napoli. Assieme al quartiere Bagnoli forma la X municipalità del comune di Napoli. Ha una superficie di 6,2 km² e, con i suoi 76.521 residenti, è il quartiere più popolato della città.

Rogo domato

Al loro arrivo in via Mercantini, i vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi senza vita degli anziani mentre la terza persona era viva ma gravemente ustionata. Gli inquilini dell’ultimo piano sono stati messi in salvo con due autoscale. Le fiamme, altissime, sono state domate scongiurando così l’ampliarsi dell’incendio a tutto il palazzo. Ancora da chiarire cosa abbia innescato il rogo. Sulle cause, indaga la polizia.

