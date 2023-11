Mosca: “Cresce il rischio dell’uso di armi nucleari”

Il segretario del Consiglio di Sicurezza russo ha accusato Washington per il peggioramento della sicurezza globale

Il segretario del Consiglio di Sicurezza russo ha sottolineato il rischio crescente dell’uso di armamenti nucleari nell’acuirsi di nuove crisi che ostacolano la soluzione pacifica dei conflitti.

La posizione di Mosca

Il segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Nikolai Patrushev, ha dichiarato che “c’è un rischio crescente dell’uso di armi nucleari, chimiche e biologiche” e ha puntato il dito contro Washington affermando che “la situazione della sicurezza globale è peggiorata a causa della politica distruttiva degli Stati Uniti”. Lo riporta la Tass.

L’acuirsi delle crisi

“Le sue azioni irresponsabili non solo facilitano l’acuirsi delle vecchie crisi e l’emergere di nuove crisi, ma ostacolano anche la soluzione pacifica dei conflitti, come possiamo osservare oggi in Medio Oriente”, ha affermato Patrushev.

Fonte: Ansa