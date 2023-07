Mosca: condannato a 14 anni di reclusione un manager della cybersecurity

Ilya Sachakov, fondatore di una delle principali aziende russe specializzate in sicurezza informatica, è stato condannato dal tribunale di Mosca a quattordici anni di reclusione con l’accusa di alto tradimento.

La condanna

Il tribunale di Mosca ha condannato a 14 anni di reclusione con l’accusa di alto tradimento Ilya Sachkov, fondatore di Group-IB (ora F.A.C.C.T.), una delle principali aziende specializzate in sicurezza informatica. Lo riporta l’agenzia Interfax. La pubblica accusa aveva chiesto 18 anni mentre la difesa premeva per una piena assoluzione.

Le accuse

L’imputato si dice innocente. Secondo l’edizione in lingua russa della Bbc, l’intelligence di Mosca accusa Sachkov di aver consegnato informazioni segrete a non meglio specificati servizi di sicurezza stranieri. Le accuse non sono verificabili in maniera indipendente.

Fonte: Ansa