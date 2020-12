“Qualcuno morirà, pazienza”: bufera su Guzzini (Confindustria Macerata)

La frase shoc del presidente di Confindustria di Macerata, Domenico Guzzini, intervenuto durante l’evento online "Made For Italy per la Moda"

“Il governo parla di altre chiusure: ci aspetta un Natale molto magro, ma le persone sono stanche di questa situazione e vorrebbero venirne fuori. Anche se qualcuno morirà, pazienza…”. E’ questa la frase shock pronunciata dal presidente di Confindustria Macerata, Domenico Guzzini, intervenuto durante l’evento online “Made For Italy per la Moda”, trasmesso in streaming sui canali social e Youtube dell’organizzazione ieri, lunedì 14 dicembre (dalle ore 17), come annunciato dalle pagine Facebook di Confindustria Macerata.

All’evento, oltre a Guzzini al quale era stato affidato l’intervento conclusivo, erano presenti anche il Sindaco del comune marchigiano Sandro Parcaroli e il Presidente della Regione, Francesco Acquaroli.

Le parole di Guzzini

Durante il suo intervento sulle problematiche legate al Covid, Guzzini ha detto: “Come sapete ci aspetta un Natale molto magro perché stanno pensando addirittura di restringere ulteriormente. Questo significa andare a bloccare anche un retail che si stava rialzando per la seconda volta da una crisi e lo stanno rimettendo nuovamente in ginocchio. Io penso che le persone sono un po’ stanche di questa situazione e vorrebbero, alla fine, venirne fuori. Anche se qualcuno morirà, pazienza. Ma così, secondo me, diventa una situazione impossibile per tutti“.

Qui sotto, l’intervento del dott. Guzzini, riportato dal corrispondente da Bruxelles di SkyTG24, Roberto Tallei.

Il presidente di Confindustria Macerata Guzzini: "Le persone sono stanche di questa situazione e vorrebbero venirne fuori. Anche se qualcuno morirà, pazienza". pic.twitter.com/GDsm5cKFXM — Roberto Tallei (@RobTallei) December 14, 2020

L’intervento di Guzzini è divenuto subito virale e trend topic su Twitter, suscitando però non poche polemiche. Il diretto interessato non ha, al momento, ancora ribattuto.

Acquaroli: “Made in Italy speranza per l’occupazione”

Durante l’appuntamento è intervenuto anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. “Il tema del Made in Italy – riporta Centropagina.it – rappresenta in maniera compiuta la speranza per l’occupazione e per le eccellenze manifatturiere della nostra regione – ha detto il governatore -. Siamo davanti a una fase complessa perché c’è una crisi profonda che tocca tutto il nostro sistema e che arriva da Banca Marche ma anche dal sisma del 2016 oltre che dal Covid. In questo si inserisce anche la non capacità di internazionalizzare il prodotto innovando i processi produttivi quindi è importante accompagnare con la fase digitale il nostro territorio”.

“Ci attendono sfide importanti ed essenziali per garantire il livello occupazionale che è un aspetto che ci preoccupa molto – ha proseguito Acquaroli -. Le Marche in questo momento stanno cercando di capire dove andare e verso quali sfide rivolgersi nei prossimi mesi; mesi che devono essere vissuti in concertazione e mesi durante i quali la politica deve essere a servizio dell’economia. Il Made in Italy e le nostre eccellenze sono un punto di riferimento e le istituzioni devono capire come dare loro supporto e come farlo in modo veloce“.

“Infine, non dobbiamo ostacolare il fare impresa con la burocrazia. La sfida che ci attende si gioca nelle nostre capacità imprenditoriali e produttive e dobbiamo scegliere i giusti strumenti per affrontarla”, ha concluso il governatore.

