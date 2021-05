Ministro giustizia francese: “Brigadisti come jihadisti del Bataclan”

Gli ex terroristi italiani arrestati a Parigi, per i quali sta per essere avviata la procedura di estradizione, sono come i terroristi islamici che hanno colpito la Francia uccidendo al Bataclan. A tracciare il paragone è il ministro della Giustizia francese, Éric Dupond-Moretti, ai microfoni dell’emittente France Inter.

Il ministro Dupond-Moretti

“Avremmo accettato che uno degli autori del Bataclan andasse a vivere 40 anni in Italia?”, ha detto giustificando la sua decisione di avviare la procedura di estradizione per dieci ex terroristi italiani (uno è ancora in fuga), catturati a Parigi nei giorni scorsi. Fu lui a convincere Emmanuel Macron a dare il necessario via libera.

Parole forti che ha pronunciate ieri durante un’intervista alla radio Rtl, dove ha ricordato che Mitterrand aveva deciso di accogliere i terroristi degli anni di piombo italiani, ma non quelli che avessero commesso “reati di sangue”. Dupond-Moretti, però, ha specificato che questi italiens (che mercoledì dovranno affrontare una prima udienza alla corte d’Appello di Parigi) “hanno le mani macchiate di sangue”.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.