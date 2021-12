Nel 2021 sbarcati 66.432 migranti. Aumentano i minori non accompagnati

Degli oltre 66.400 migranti sbarcati in Italia nel 2021, 15.628 sono di nazionalità tunisina da quanto dichiarato al momento dello sbarco

Ad oggi, 27 dicembre, sono 66.432 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Quasi il doppio rispetto al 2020 e quasi l sestuplo rispetto al 2019.

Nello stesso periodo infatti, lo scorso anno furono 34.134 mentre nel 2019 furono solo 11.439. Il dato è stato diffuso dal Ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina.

Negli ultimi giorni sono state 2.097 (286 giovedì, 717 venerdì, 492 a Natale, 600 ieri e 2 oggi) le persone registrate in arrivo sulle nostre coste che hanno fatto saliere a 3.489 il totale delle persone arrivate via mare nel nostro Paese da inizio mese. L’anno scorso, in tutto il mese, furono 1.591, mentre nel 2019 furono 589.

Sbarchi in aumento

Degli oltre 66.400 migranti sbarcati in Italia nel 2021, 15.628 sono di nazionalità tunisina (24%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Egitto (8.261, 12%), Bangladesh (7.737, 12%), Iran (3.892, 6%), Costa d’Avorio (3.727, 6%), Iraq (2.557, 4%), Guinea (2.419, 4%), Siria (2.235, 3%), Eritrea (2.197, 3%), Marocco (2.191, 3%) a cui si aggiungono 15.588 persone (23%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione.

Minori stranieri non accompagnati

Fino ad oggi sono stati 9.478 i minori stranieri non accompagnati ad aver raggiunto il nostro Paese via mare. Il dato è aggiornato a oggi, 27 dicembre. I minori stranieri non accompagnati sbarcati sulle coste italiane lungo tutto il 2020 sono stati 4.687, 1.680 nel 2019, 3.536 nel 2018 e 15.779 nel 2017.

