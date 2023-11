Michel da Orban per il nodo dell’adesione di Kiev alla Ue

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si recherà lunedì in Ungheria a un incontro bilaterale con Orban per preparare il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre. Sul tavolo, le tensioni col premier ungherese che minaccia di bloccare l’adesione alla Ue dell’Ucraina.

Ucraina: Michel lunedì da Orban, nodo adesione Kiev a Ue

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel sarà lunedì in Ungheria, per allentare le tensioni con il primo ministro Viktor Orban che minaccia di bloccare le decisioni chiave sull’Ucraina in occasione del vertice Ue di metà dicembre. “Michel si recherà lunedì in Ungheria a un incontro bilaterale con Orban per preparare il Consiglio europeo” del 14 e 15 dicembre, ha annunciato ieri sera in un messaggio su X la portavoce del presidente dell’organismo Ue, Ecaterina Casinge. Il premier ungherese è accusato di aver esercitato il diritto di veto contro gli aiuti europei all’Ucraina per ottenere lo svincolo dei fondi Ue destinati al suo Paese. Orban ha scritto la settimana scorsa a Michel per chiedere una “discussione urgente” sulla strategia europea nei confronti del Paese attaccato dalla Russia. In difficoltà sul fronte militare, l’Ucraina attende nuove forniture di armi e fondi ma anche l’apertura dei negoziati di adesione all’Ue.

Fonte: Ansa